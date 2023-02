Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausfriedensbruch, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 06:28 Uhr wurden im Vorraum einer Bank in am Stiftsplatz zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren einer Kontrolle unterzogen. Die Männer hatten sich in den Vorraum der dortigen Bank zurückgezogen, um ein Schläfchen zu machen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 36-jährigen Mann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Beide Männer wurden der Bank verwiesen und ein Platzverweis erteilt. |Wey

