POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt nicht beachtet

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend in der Hohenecker Straße wurde eine Autofahrerin sowie ihre beiden Insassen (62 & 16 Jahre) leicht verletzt. Ein entgegenkommender Pkw hatte die Vorfahrt der 59-Jährigen nicht beachtet. Sie fuhr stadtauswärts, als der 49-Jährige an der Einmündung zum Rauschenweg nach links abbiegen wollte. Ohne auf die entgegenkommende Frau zu achten, bog der Autofahrer ab, es kam zum Zusammenstoß. Die Frau sowie ihre beiden Insassen wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. |me

