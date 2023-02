Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 04.02.2023 gegen 02:10 Uhr wurde eine 39-jährige Frau aus Kaiserslautern in der Schulstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden bei der Frau Amphetamin, Heroin und Marihuana in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |Wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell