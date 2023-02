Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines PKW

Otterbach (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendete in dem Zeitraum von 28.01.2023 bis 03.02.2023 einen Skoda Octavia, schwarz von einem Mitfahrerparkplatz Bahnhof Lampertsmühle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |Wey

