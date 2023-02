Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere berauschte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.02.2023 gegen 02:25 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Trippstadter Straße einer Kontrolle unterzogen. Zuvor wollte er gerade einen E-Scooter aktivieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 2,04 Promille festgestellt. Ihm wurde der Fahrtantritt mit einem E-Scooter untersagt und auf die möglichen Folgen hingewiesen. Gegen 02:53 Uhr hatte ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern weniger Glück. Dieser wurde ebenfalls in der Trippstadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter die Straße befuhr. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 1,31 Promille festgestellt. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag, 04.02.2023 gegen 02:34 Uhr wurde eine 40-jährige Frau aus Alzey in der Fischerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit ihrem PKW die Straße befuhr. Während der Kontrolle gab die Frau an, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt, was ein Schnelltest bestätigte. Der Frau wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 03:52 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem PKW die Straße befuhr. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 0,94 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. |Wey

