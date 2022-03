Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (08.03.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Supermarkt an der Karlstraße Champagner gestohlen haben soll. Eine 26-jährige Mitarbeiterin des Marktes beobachtete gegen 12.45 Uhr, wie der Tatverdächtige durch die Kassenanlage ging, ohne etwas zu bezahlen. Dabei erkannte die Frau, dass sich im Rucksack des 27-Jährigen mehrere Champagnerflaschen befanden. Sie forderte ihn auf stehenzubleiben und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Die Beute hat einen Wert von rund 150 Euro. Der wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (09.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens einem zuständigen Richter vorgeführt.

