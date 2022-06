Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht schrottreifen Ford Transit aus dem Verkehr - Wülfrath - 2206141

Mettmann (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann haben am Dienstag (28. Juni 2022) einen 21 Jahre alten Ford Transit in Wülfrath aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12.45 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten das Fahrzeug an der Kruppstraße/ Tönisheider Straße. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung wurden insgesamt 23 Mängel an dem Fahrzeug, das bereits eine Laufleistung von rund 430.000 Kilometer hatte, festgestellt.

Aufgrund der Masse an Mängeln sowie unsachgemäßer Reparaturen wurde der Gesamtzustand des Fahrzeugs so schlecht bewertet, dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Der 40 Jahre alte Fahrer ohne Wohnsitz in Deutschland entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung von 200 Euro. Auf den Halter des Fahrzeugs kommt ein Bußgeld, Bearbeitungsgebühren sowie die Kosten für das TÜV-Gutachten in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Die Beamtinnen und Beamten entsiegelten vor Ort das Kennzeichen des Transits, entfernten die HU-Plakette und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.

