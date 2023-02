Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.02.2023 gegen 03:48 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Davenportplatz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie alkoholischer Beeinflussung kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung von 1,79 Promille bei dem Mann festgestellt. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der Baum musste durch die Feuerwehr beseitigt und der PKW des Mannes abgeschleppt werden. |Wey

