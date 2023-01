Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 23.01.2023, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.10 Uhr ein geparkter Pkw BMW, Farbe: grau, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher hat hierbei die Parktasche links neben dem Pkw BMW benutzt. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

