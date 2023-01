POL-PDNR: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Rheinbreitbach (ots) - Am Sonntagmorgen erschienen vier Kinder im Alter zwischen 10-11 Jahren in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizeiinspektion in Linz. Die Kinder gaben gegenüber den Polizisten an, sie hätten am Freitagabend Mist gebaut. Wie die Befragung ergab, hatten die Kinder sich bei einem Freund im Ortsteil Breite-Heide zum Übernachten verabredet. Am Abend begaben sie sich nach draußen und begannen mit Feuer zu spielen. Hierbei kam ihnen die Idee, den ...

mehr