Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Quad - Motorrad

Bad Liebenstein (ots)

Donnerstagabend befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Quad die Landstraße von Ruhla in Richtung Bad Liebenstein. Er wollte auf dieser Strecke nach links in einen Feldweg abbiegen und schaltete den Blinker an. Die hinter ihm fahrende 26-jährige Motorradfahrerin bemerkte das Vorhaben nicht, setzte in diesem Moment zum Überholen an und krachte schließlich in die Seite des Quads. Sie verletzte sich schwer und der 39-Jährige leicht. Die Strecke musste eine Stunde lang voll gesperrt werden.

