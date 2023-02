Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug verhindert

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.02.2023 konnte ein Taxifahrer eine 81-jährige Frau aus Kaiserslautern vor einem Betrug bewahren. Die Frau war zuvor von einer männlichen Person telefonisch kontaktiert worden, welcher sich als Polizist der Kriminalpolizei ausgab. Er wies die Dame an, dass sie eine Kaution in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages zahlen muss, um einen Familienangehörigen vor einer Verhaftung zu bewahren. Der Frau wurde ein Taxi bestellt, welches sie zur Bank fahren soll, damit sie den Betrag abheben kann. Vor Fahrtantritt wollte die Frau mit dem Taxifahrer die Übernahme der Fahrtkosten absprechen. Hierbei erkannte der Taxifahrer den Betrugsversuch und klärte die Frau hierüber auf.

Tipps und Hinwiese zu der Thematik finden Sie hier: https://s.rlp.de/OKnuC |Wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell