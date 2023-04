POL-PDKO: Motorradunfall Simmerner Straße

Vallendar (ots) - Am 28.04.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L308 zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar. Ein PKW fuhr über eine Ölspur und geriet ins Schleudern. Es kam zur Kollision mit dem Gegenverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der der Verursacher der Ölspur ist bisher unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: ...

mehr