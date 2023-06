Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 49-jähriger Mann bei Badeunfall verstorben

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag (04.06.2023, 16.30 Uhr) wurde die Polizei Warendorf über einen Badeunfall am Tuttenbrocksee in Beckum in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen kam hierbei ein 49-jähriger männlicher Wassersportler aus Rheda-Wiedenbrück ums Leben. Die Kriminalpolizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

