POL-KLE: Rees - Räuberischer Diebstahl auf Kirmes

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Samstagabend (24. September 2022) ereignete sich ein räuberischer Diebstahl auf der Kirmes in Rees, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 23:15 Uhr griff sich ein unbekannter Täter mehrere Mode-Schmuckstücke aus der Auslage eines Verkaufsstandes, der auf der Dellstraße auf Höhe eines Friseursalons aufgebaut war. Der Mann flüchtete dann in Richtung Florastraße. Die beiden Verkäufer bemerkten den Diebstahl und liefen dem Unbekannten hinterher. Sie forderten die Ware zurück, andernfalls würden sie die Polizei rufen. Der Täter schlug den beiden Verkäufern daraufhin ins Gesicht und lief weiter in Richtung Florastraße davon. Die beiden Verkäufer aus Wesel - 53 und 37 Jahre alt - erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen.

Der Täter wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt, ca. 1,90m groß. Er hat blaue Augen, blonde Haare und eine normale Statur. Zur Tatzeit war der Mann bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover mit schwarzen Punkten und einem Micky Maus-Motiv auf dem Rücken, einer dunklen Hose und einer blauen Baseball-Kappe.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

