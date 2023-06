Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Jugendliche Personengruppe sorgt für eine frühzeitige Beendigung des Dorffestes (25.06.2023)

Dunningen (ots)

Mehrere Besucher des Dunninger Dorffestes sind bei teilweise massiven körperlichen Auseinandersetzungen in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Eine Gruppe junger unbekannter Festbesucher kam bereits mit einer aggressiven Grundstimmung auf das Festgelände, drangsalierte andere Gäste und provozierte Konfrontationen. Im Verlauf des Festes kam es nach aktuellem Stand zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten, bei denen fünf Personen, darunter auch ein Mitarbeiter eines vom Veranstalter beauftragten Sicherheitsdienstes, nicht unerheblich verletzt worden sind. Aufgrund der Vorfälle entschloss sich der Veranstalter frühzeitig den Alkoholausschank einzustellen und das Fest bereits eine Stunde früher zu beenden. Einige der jungen Männer stiegen in ein Auto ein und flüchteten in Richtung Rottweil. Auch im Nachgang der Veranstaltung machten diese nicht Halt vor weiteren Straftaten. Sie rissen unbemerkt von drei Streifenwagen die Kennzeichenschilder ab und nahmen diese einfach mit. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe Jugendlicher aus dem Bereich Rottweil handeln. Die jungen Männer sollen im Alter zwischen 15 und 16 Jahre alt sein. Laut den der Polizei vorliegenden Personenbeschreibungen hätten die Jugendlichen alle Dauerwellen gehabt. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern oder das Auto geben können, Videoaufzeichnungen gefertigt oder die Vorfälle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell