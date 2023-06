Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte rauben 32-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen (24.06.2023)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der Samstag auf Sonntag in der Hochbrücktorstraße passiert ist. Ein 32-Jähriger war gegen Mitternacht zu Fuß durch die Stadt unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 5, im Bereich der öffentlichen Sitzgelegenheiten, sprachen ihn vier bis fünf unbekannte Männer an, die Zigaretten wollten. Anschließend schlugen und traten die Unbekannten unvermittelt auf ihr Opfer ein, nahmen die Geldbörse des 32-jährigen Mannes an sich und flüchteten. Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: Alle waren etwa Anfang 20 und mit kurzen Hosen und T-Shirts bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet habe, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

