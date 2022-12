Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Parkhaus gewütet und Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Vier Jugendliche sind am Montagabend in der Innenstadt festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, in einem Parkhaus am Stiftsplatz einen Feuerlöscher versprüht und Böller gezündet zu haben.

Zeugen informierten kurz vor 22 Uhr die Polizei über die Ereignisse und konnten vier jugendliche Täter beschreiben. Bei der anschließenden Suche in der Umgebung sichtete eine Streife das Quartett in der Schubertstraße und stellte die drei Jungen und das Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren zur Rede.

Alle vier wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Unter anderem sollte einem der beiden 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden, da er unter Alkoholeinfluss stand. Laut Atemtest hatte er einen Alkoholpegel von 1,1 Promille.

Gegen den Ältesten des Quartetts wird nun auch wegen Beleidigung ermittelt. Der 17-Jährige war während der Maßnahmen einfach aufgestanden und wollte das Vernehmungszimmer verlassen - was ihm aber untersagt wurde. Daraufhin fing er an, wüste Beschimpfungen und Beleidigungen auszustoßen, und spuckte auch herum.

Auch sein 16 Jahre alter Kumpel zeigte sich nicht weniger aggressiv und beleidigend. Als er zu einem Schlag gegen einen Polizeibeamten ausholte, sollte er gefesselt werden. Dagegen leistete er Widerstand, trat und spuckte um sich, so dass er schließlich zu Boden gebracht und ihm die Spuckschutzhaube angelegt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Jugendliche wurde schließlich seiner Mutter übergeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstands zu. Weil er den Beamten auch einen sogenannten "Grinder" mit entsprechenden Anhaftungen aushändigte, wird gegen den 16-Jährigen zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Unterdessen dauern die Ermittlungen im Parkhaus an. Ob hier möglicherweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, ist noch unklar. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras müssen noch ausgewertet werden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell