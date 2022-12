POL-PPWP: Mann mit intimen Fotos erpresst

Kaiserslautern (ots) - Mutwillig haben unbekannte Täter in der Ziegelstraße ein Auto beschädigt. Der graue Dacia Duster parkte zwischen Sonntag, 16:30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in Höhe der Hausnummer 20. Als der Halter am Montag zu seinem Wagen ging, entdeckte er eine Delle in der hinteren linken Fahrzeugtür. Den Spuren nach haben unbekannte Täter gegen die Tür getreten. Es war ein Fußabdruck erkennbar. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Der ...

