Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Vorfall auf Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignete. Mutmaßlich aufgrund der Parksituation soll es zunächst zwischen einem 44 Jahre alten VW-Lenker und einer unbekannten, etwa 30 Jahre alten Porsche-Fahrerin zu einem Streitgespräch gekommen sein. Danach trennten sich ihre Wege.

Als der 44-Jährige nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden an der Beifahrertür fest. Zudem lag auf der Windschutzscheibe eine Windel mit einer braunen Substanz und einer mutmaßlich mit einem Lippenstift hineingeschriebenen beleidigenden Nachricht. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Porsche Cayenne war nicht mehr vor Ort. Die unbekannte Frau soll blonde Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem hatte sie einen Kinderwagen dabei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Porsche Cayenne gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Angaben zu der Porsche-Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell