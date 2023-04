Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Busfahrer und Pedelec-Lenker in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er alkoholisiert war, war ein 48 Jahre alter Pedelec-Lenker am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt. Der Mann war auf dem Gehweg der Carl-Benz-Straße von der Bahnhofsstraße kommend unterwegs. Ein 54 Jahre alter Busfahrer fuhr in die gleiche Richtung. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens fuhr er jedoch recht langsam. Als der Busfahrer an dem Radler vorbeifuhr, stürzte der 48-Jährige, der eine Bierflasche in der Hand hielt, aus noch unbekannter Ursache nach links. Er prallte gegen den Bus und fiel dann auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige bemerkte dies und hielt sofort an. Der leicht verletzte Pedelec-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 650 Euro geschätzt.

