POL-LB: Leonberg-Eltingen: nach Streit um Parkplatz Ford beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Vorfall von Montag, 17.04.2023, in der Poststraße in Eltingen. Zunächst kam es aufgrund eines Parkplatzes zu einem Streit zwischen einer 43-jährigen Ford-Lenkerin und einem noch unbekannten Fahrzeuglenker. Nachdem die Frau ihren PKW bereits eingeparkt hatte, näherte sich der Unbekannte in aggressiver Weise und schrie sie an, da sie ihm den Parkplatz weggenommen habe. Im Anschluss nahm die 43-Jährige einen Termin wahr. Als sie wieder zur ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Heckklappe ihres Ford zerkratzt worden war. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Mann geben können oder die Sachbeschädigung beobachtet haben, sich zu melden.

