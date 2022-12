Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Allmenhausen (ots)

Über eine Verkehrsunfallflucht wurde die Polizeiinspektion Sondershausen durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Freitag den 30.12.2022 gegen 20:50 Uhr informiert. Die Mitteilerin befuhr die B 84 von Kirchheiligen kommend in Richtung Allmenhausen auf Höhe Stationskilometer 0,6 bemerkt die Mitteilerin in einer Rechtskurve ein Verkehrszeichen welches augenscheinlich durch einen Pkw beschädigt wurde. Bei einer Nachschau entdeckt die Mitteilerin am Verkehrsschild eine Kennzeichentafel und verständigt die Polizei. Vor Ort können die Beamten ermitteln, dass der Unfallverursacher die B 84 aus Richtung Allmenhausen in Richtung Kirchheiligen befahren hat. In der oben benannten Kurve (nun Linkskurve), kommt der Pkw (laut amtlichen Kennzeichen ein Pkw Renault Kangoo) aus bisher ungeklärter Ursache - nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt hierbei das Verkehrszeichen. Anschließend entfernt sich der Fahrer des Renault pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,00 EUR.

