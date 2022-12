Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2022) stellte ein Fahrzeugbesitzer seinen weißen Pkw VW Up in der Zeit von 11.15 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Besucherparkplatz "Possen" ab. Bei seiner Rückkehr wurde dann bemerkt, dass die gesamte Beifahrerseite auf Reifenhöhe erheblich zerkratzt und eingedellt war. Ein Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort und es wurde auch keine Mitteilung bei der Polizei gemacht. Der Verursacher entfernte sich daher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Aus diesen Gründen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz gemacht? Wer kann Angaben zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sondershausen unter 03632- 66 11 19 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell