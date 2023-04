POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannte zerstören bepflanzte Ackerfläche

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Unfallflucht in der Marbacher Straße in Erdmannhausen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Seat, der dort abgestellt war. Der Unbekannte machte ...

