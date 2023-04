Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Unfallflucht mit mehr als 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (25.04.2023) zwischen 06.00 Uhr und 09.30 Uhr in der Daimlerstraße in Kallenberg verübte. Der Unbekannte stieß mit einer solchen Wucht gegen das Heck und die linke Fahrzeugseite eines am Straßenrand abgestellten Seat, dass dieser noch gegen eine davorstehenden Kia geschoben wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Möglicherweise war er mit einem LKW unterwegs. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 5.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell