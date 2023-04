Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch widerrechtlich Zutritt in Büroräume in der Seestraße in Ludwigsburg. Die Unbekannten hebelten zunächst die Hauseingangstür und anschließend die Tür zu der betroffenen Firma auf. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter mutmaßlich ein Mobiltelefon im Wert von rund 800 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

