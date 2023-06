Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt mit über 3 Promille von der Straße ab (25.06.2023)

Schramberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, ist auf der Oberndorfer Straße ein Unfall passiert, bei dem ein Autofahrer betrunken von der Straße abgekommen ist. Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Mitsubishi Lancer auf der Oberndorfer Straße und kam auf Höhe des Gewerbeparks H.A.U. nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte dabei mit einem dortigen Briefkasten, einer Straßenlaterne und einem Mülleimer. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der 57-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Um den nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

