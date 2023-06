Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Frau

Ludwigshafen-Süd (ots)

Bereits am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Wohnung einer 91jährigen Frau in Ludwigshafen Süd zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte Frau betrat unter einem Vorwand die Wohnung der 91jährigen Geschädigten, lenkte diese ab, so dass weitere Personen in die Wohnung gelangen konnten. Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass Bargeld, zwei Goldringe und eine Goldkette aus der Wohnung entwendet wurden.

Täterbeschreibung: weiblich, 30 Jahre, kurze blonde Haare, pfälzischer Dialekt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Lassen Sie sich nicht täuschen.

