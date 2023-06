Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Radfahrer nötigt mehrmals den Busfahrer eines Linienbusses im Innenstadtbereich von Ludwigshafen und tritt einer Frau (Fahrgästin im Bus) gegen das rechte Knie

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr wurde ein 23jähriger Busfahrer der RNV durch einen unbekannten Radfahrer im Straßenverkehr genötigt. Der Radfahrer hätte den Busfahrer in der Wredestraße (Fahrtrichtung Heinigstraße) mehrmals geschnitten und zum Ausweichen gedrängt. An der Haltestelle "Wittelsbachplatz" hatte der Bus ordnungsgemäß gehalten. Im Zuge dessen wäre der Radfahrer mit seinem Fahrrad in den Bus eingestiegen. Es kam zum verbalen Streitgespräch zwischen dem Busfahrer und dem Radfahrer. Kurz darauf hätte der Radfahrer womöglich aus Zorn einer 55jährigen Frau, welche sich als Fahrgast in dem Bus befand, gegen ihr rechtes Knie getreten. Im Anschluss verließ der Radfahrer die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht von Nöten.

Personenbeschreibung des Radfahrers: grüne Oberkleidung, blaue Unterbekleidung, ca. 30 Jahre alt, kurze Haare, Dreitagebart, blaues Fahrrad.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

