Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hausfriedensbruch im Supermarkt in der Innenstadt Ludwigshafen endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, gegen 13.45 Uhr, meldete ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Ludwigshafener Innenstadt, dass er einen 32jährigen Ludwigshafener in dem Supermarkt angetroffen hätte, obwohl dieser schon Hausverbot in diesem Supermarkt hätte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte der 32jährige Beschuldigte und der Ladendetektiv vor dem Supermarkt angetroffen werden. Der Beschuldigte des Hausfriedensbruchs spuckte sofort in Richtung der Beamten, weshalb dieser von den Beamten zu Boden gebracht wurde. Anschließend sollte der 32jährige Mann gefesselt werden, wogegen er jedoch Widerstand leistete und nicht gefesselt werden konnte. Erst nach Androhung des Elektroschockgerätes (sog. Taser) ließ sich der Beschuldigte fesseln und da er noch weiter herumspuckte, wurde ihm eine Spuckhaube aufgesetzt. Danach wurde der 32jährige Beschuldigte auf die Polizeidienststelle verbracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Beschuldigte wieder entlassen und er erhielt für diesen Tag einen Platzverweis für den Innenstadtbereich von Ludwigshafen. Weder der Beschuldigte, noch die Beamten wurden aufgrund des Einsatzes verletzt. Aufgrund der Örtlichkeit entfaltete der Einsatz eine große Öffentlichkeitswirksamkeit.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell