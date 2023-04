Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Tankstelle an der A44

Werl (ots)

Am 19. April, gegen 02:45 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall in einer Tankstelle an der A44 in Fahrtrichtung Dortmund. Zwei maskierte Männer betraten die Tankstelle und forderten den Mitarbeiter der Tankstelle, unter Vorhalt einer Schusswaffe, auf die Kasse zu öffnen. Die Täter räumten die Kasse leer und entwendeten eine größere Menge Zigarettenstangen. Danach flüchteten sie mit einem weißen Mercedes Coupe über die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt und informierte sofort die Polizei. Er konnte einen der Täter wie folgt beschreiben: Zwischen 180 bis 185 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, eine Maske oder Tuch im Gesicht und trug einen grünen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000. (ja)

