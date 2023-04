POL-SO: Senioren nach Diebstahl gesucht

Rüthen (ots) - Am Montag den 17. April, um 07:50 Uhr, kam es auf der Lippstädter Straße in Höhe des "Edeka-Marktes" zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Lippstädter Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe des Edeka-Marktes stand am rechten Fahrbahnrand ein Lkw. Als die 50-Jährige aus Büren den Lkw passierte, lief plötzlich ein Junge hinter dem Lkw auf die Fahrbahn. Der ...

