Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 11-Jähriger leicht verletzt

Rüthen (ots)

Am Montag den 17. April, um 07:50 Uhr, kam es auf der Lippstädter Straße in Höhe des "Edeka-Marktes" zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Lippstädter Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe des Edeka-Marktes stand am rechten Fahrbahnrand ein Lkw. Als die 50-Jährige aus Büren den Lkw passierte, lief plötzlich ein Junge hinter dem Lkw auf die Fahrbahn. Der 11-Jährige wollte die Lippstädter Straße überqueren. Vermutlich ist er, ohne sich zu vergewissern ob die Fahrbahn frei ist, los gelaufen. Die Opel-Fahrerin konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 11-Jährige aus Rüthen wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (ja)

