Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Autofahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ostinghauser Straße, im Bereich der Einmündung Schoneberger Straße. Eine 21-jährige Frau aus Soest fuhr mit ihrem Mitsubishi in Richtung Eickelborn. In Höhe der Unfallstelle kam sie mit ihrem Pkw leicht nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand ab. Die 21-Jährige korrigierte anschließend die Lenkung nach links. Der Mitsubishi geriet daraufhin ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die Soesterin bei dem Unfall nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell