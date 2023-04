Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Steuerelemente aus Traktoren entwendet

Anröchte (ots)

In der Tatzeit vom 13. April, 20:30 Uhr bis 14. April, 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle eines landwirtschafltichen Betriebs auf der Belecker Straße. In der Lagerhalle befanden sich zwei Traktoren aus denen jeweils das Steuerelement ausgebaut wurde. Auf welche Weise die Täter in die Lagerhalle und in die Fahrerhäuser gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02947-91000. (ja)

