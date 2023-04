Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand an ehemaliger Gaststätte

Werl (ots)

Am Sonntag, gegen 23:10 Uhr, brannte es an einer ehemaligen Gaststätte auf der Bäckerstraße, die als Lagerfläche und Werkstatt genutzt wird. Einem Anwohner fielen Flammen im Bereich eines Fensters auf. Als er am Brandort ankam, stellte er fest, dass dort ein Stapel Grillanzünder in Flammen stand. Er entfernte die Grillanzünder mithilfe eines Steins und trat das Feuer aus. Daraufhin informierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr Werl löschte an mehreren Stellen rund um das Gebäude weitere, kleine Feuerstellen. Am Gebäude entstand ein Sachschade im Bereich des Fensters. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell