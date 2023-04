Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Salinenring, in Höhe der Hausnummer 80. Ein 53-jähriger Mann aus Werl fuhr mit seiner Honda in Richtung Hammer Straße. In Höhe der Unfallstelle übersah der Kradfahrer den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden VW einer 50-jährigen Frau aus Werl. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei der der Zweiradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.(dk)

