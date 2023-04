Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Gegen 14:40 Uhr kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Stirper Straße, in Höhe der Hausnummer 35. Ein 29-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem VW die Stirper Straße in Richtung Beckumer Straße. In Höhe der Unfallstelle übersah er den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Ford eines 19-jährigen Mannes aus Lippstadt. Es kam zur Kollision, bei dem beide Pkw durch die Wucht des Aufpralls auf einen BMW eines 52-jährigen Lippstädters aufgeschoben wurden. Der Fahrer des BMW und sein 49-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.(dk)

