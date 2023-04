Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es in einem Supermarkt auf dem Kaiser-Otto-Weg zu einem Ladendiebstahl. Eine bisher unbekannter Mann steckte sich eine Getränkedose unter seine Kleidung und ging durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach den Mann auf die unbezahlte Ware an. Daraufhin wurde der Unbekannte handgreiflich und es kam zu einer Rangelei. Nach Angaben des Ladendetektivs versuchte der Mann, im Handgemenge, mehrfach einen silbernen Gegenstand aus seinem Hosenbund zu ziehen. Dies gelang ihm nicht. Der Ladendetektiv konnte nicht erkennen, um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat. Der Dieb riss sich schließlich los und flüchtete mit seinem Diebesgut in Richtung Biberweg. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 190 cm, schlank, dunkler Teint, dunkle Haare, keine Zähne und dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

