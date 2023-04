Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw mit Anhänger gerät ins Schleudern

Warstein-Waldhausen (ots)

Am Morgen des 14.04.2023 gegen 11:00 Uhr geriet ein Pkw mit Anhänger bei der Fahrt auf der Lippstädter Straße von Waldhausen in Richtung Haarhöfe ins Schleudern. Die Fahrt endete nach einer Drehung auf der Fahrbahn im Straßengraben der Gegenspur. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der vollbeladene Anhänger mit ungesicherter Fracht während der Fahrt auf den unbefestigten Grünstreifen geraten sein, was das Gespann ins Schlingern brachte. Der aus Arnsberg stammende Fahrer wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei seinem Pkw älteren Modells liegt vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Der Beifahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung musste die Lippstädter Straße in beide Richtungen für zwei Stunden gesperrt werden. (mj)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell