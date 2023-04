Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand (Korrekturmeldung)

Lippstadt (ots)

Korrektur: Beim Datum handelt es sich um Donnerstag, den 13. April. In der Ursprungsmeldung war der 14. April angegeben.

Am 13. April, gegen 17:15 Uhr, fuhr eine 36-Jährige Frau mit über 1,6 Promille nach einem Familienstreit vom Kaufland zu einem Spielplatz an der Beckstraße. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ihr 4-jähriger Sohn. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Soesterin mit ihrem Sohn auf dem genannten Spielplatz antreffen. Ihren Ford hatte sie unverschlossen, mit dem Schlüssel im Zündschloss, am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Polizeibeamten der Soesterin mitteilten, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden muss, wurde sie aggressiv. Sie beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Schließlich konnte die 36-Jährige zur Polizeiwache nach Lippstadt verbracht werden. Es stellte sich heraus, dass sie vermutlich auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihr wurden Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei den Widerstandshandlungen leicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Vater des 4-Jährigen erschien auf der Polizeiwache und nahm seinen Sohn in Obhut. (ja)

