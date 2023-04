POL-SO: Wickede - Unfall

Soest (ots) - Am Donnerstagnachmitttag konnten Polizeibeamte im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung von Diebstählen, in der Soester Innenstadt, zwei Ladendiebe festnehmen. In einer Drogerie in der Brüderstraße entwendeten ein 24-Jähriger, derzeit am Möhnesee lebender Mann und ein 29-Jähriger, derzeit in Soest lebender Mann, zahlreiche Powerbanks und zwei Basecaps. Zivile Kräfte der Polizei ...

mehr