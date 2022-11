Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Diebstähle aus Autos

Ulm (ots)

Von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte den Geldbeutel einer 21-Jährigen aus einem VW. Das Auto stand unverschlossen in Reichenbach. Nur eine Straße weiter öffneten sie zwei weitere Fahrzeuge. Dort stahlen sie aus einem Opel einen Gutschein. In einem Dodge fanden sie wohl nichts Brauchbares. Diese Autos waren ebenfalls nicht verschlossen. Die Polizei Bad Schussenried (07583/942020) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Sie prüft auch, ob ein möglicher Zusammenhang zu Taten in Bad Saulgau und Bierstetten besteht. Dort stahlen Unbekannte ebenfalls aus unverschlossenen Autos Gegenstände.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

++++2208888

Thomas Hagel (JS), Tel.: 0731/188-1111

