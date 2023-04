POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Warstein (ots) - Am 12. April, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr wurde auf der Hauptstraße, in Höhe der Polizeiwache, an einem Pkw der linke Außenspiegel abgefahren. Der Ford stand, geparkt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rangestraße. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-9100-0 zu melden. (ja) ...

