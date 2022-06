Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde am späten Samstagvormittag der BMW einer 46-Jährigen beschädigt, der auf dem Marktplatz in Freiberg / Beihingen direkt links der Einfahrt abgestellt war. Der Unfallverursacher, der den Pkw mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite beschädigt hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 1.400 Euro geschätzt. Da der Marktplatz im Unfallzeitraum gut besucht war, besteht die Möglichkeit, dass der Unfall beobachtet wurde. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und Verursacher machen können, gebeten, sich unter 07144 9000 beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

