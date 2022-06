Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit anschließender Fahrerflucht auf der A81 Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Engelbergtunnel. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem hellen/weißen PKW zunächst den mittleren Fahrstreifen auf der A81 und überholte den auf der rechten Fahrbahn fahrenden 48-jährigen Hyundai-Fahrer. In der Folge scherte der unbekannte Fahrer zwischen einem vorausfahrenden LKW und dem Hyundai-Fahrer ein, ohne auf den Hyundai zu achten. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 48-Jährige nach rechts aus und geriet hierbei in den Grünstreifen. Daraufhin schleuderte es den Hyundai gegen die rechtsseitige Schutzplanke, bevor er sich mehrmals überschlug und nach 150 Metern zum Endstand kam. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Beim Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer des Hyundai kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zudem entstanden an einem Verkehrszeichen sowie an der Schutzplanke Sachschäden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, setzen sich bitte mit der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart-Vaihingen unter 0711 68690 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell