Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 16.04.2023

Lippstadt (ots)

Lippstadt - Auseinandersetzung nach Clubbesuch - Täter flüchtig Am 15. April, gegen 04:00 Uhr, kam es Am Bernhardbrunnen zu einer Körperverletzung. Ein 20-Jähriger aus Bad Sassendorf besuchte mit seinen Freunden einen Club auf der Kahlenstraße. Dort geriet er mit einer unbekannten männlichen Person in Streit. Als der 20-Jährige sich auf den Heimweg in Richtung Bahnhof machte, traf er Am Bernhardbrunnen auf eine circa zehnköpfige Personengruppe. Nach Angaben der Begleiter des 20-Jährigen, handelte es sich um Personen aus dem Klub, die an den Streitigkeiten beteiligt waren. Eine Person aus der Gruppe schlug dem 20-Jährigen mehrfach in das Gesicht. Dabei ging der Bad Sassendorfer zu Boden. Mehrere Personen aus der Gruppe schlugen und traten den am Boden liegenden 20-Jährigen. Erst als eine Zeugin lautstrak rief, dass sie die Polizei gerufen hatte, flüchteten die Täter. Zwei Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: Männlich, circa zwei Meter groß, trug einen schwarzen Pullover und dazu ein dunkle Hose. 2. Person: Männlich, circa 17 Jahre alt und hatte blonde Locken. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Das Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell