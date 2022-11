POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Dierdorf (ots) - Am Sonntag, 20.11.2022 meldete um 04:50 Uhr ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Dierdorf einen Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnauffahrt Dierdorf zur BAB A 3. Der PKW sei ihm zuvor bereits aufgefallen, weil er in Schlangenlinien geführt wurde, am Kreisverkehr sei er aus Richtung Rüscheid kommend geradeaus über den Kreisverkehr in eine angrenzende Böschung gefahren. Bei Unfallaufnahme wurde ...

