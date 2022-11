POL-PDNR: Randalierer in Puderbach anlässlich der Veranstaltung "Disco Night

Willroth (ots) - Am Samstag, 19.11.2022, kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:50 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in Willroth. Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, es wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

